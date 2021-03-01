В Азербайджане изменены требования по внесению в реестр информации о занятых лицах

БАКУ /Trend/ - Согласно внесенным изменениям в закон” О занятости", требование о включении сведений о занятых лицах в реестр было внесено в новой редакции, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Кабмин Азербайджана.

В соответствии с поправками, регистрация лиц, временно снятых с учета в качестве соискателей работы или безработных на основании их электронного обращения, возобновляется с 1-го числа месяца, следующего за днем обращения, в случае истечения предусмотренных сроков (в случае непринятия предложенной им работы, в течение 1 года).

Наряду с безработными бесплатно организуется профессиональная подготовка лиц, ищущих работу, при условии, что в течение года будет не более 20 процентов безработных, привлеченных к профессиональной подготовке по соответствующей административно-территориальной единице.

Также родителям студентов и учащихся оказываются консультационные услуги по направлению выбора профессии.

Кроме того, для организации выбранного направления самозанятости безработным лицам сроком на один год предоставляются материалы, оборудование и другое имущество на основании договора.

Основные поправки, предусмотренные проектом:

Расширяется охват мер занятости, оказываемых населению;

Создается возможность привлечения лиц, ищущих работу, к оплачиваемым общественным работам и бесплатным курсам профессиональной подготовки;

Совершенствуется администрирование в ведении «Реестра занятых лиц»;

Информация о занятых лицах поступает в электронном виде в электронные системы соответствующих государственных учреждений (новые структуры Госагентства занятости при минтруда или Центры "DOST");

Расширяется применение электронных услуг в организации мер занятости;

В настоящее время к оплачиваемым общественным работам и программам профподготовки могут привлекаться только безработные лица. Согласно проекта, к оплачиваемым работам и бесплатным курсам профподготовки будут привлекаться 20% подыскивающих работу лиц;

Лица, ищущие работу, и безработные привлекаются к профподготовке местными структурами Госагентства занятости или Центрами "DOST";

Профессиональная подготовка организуется по направлениям дополнительного образования для ищущих работу и безработных лиц, в том числе по изучению профессии, повышению квалификации, переподготовке, обучению пожилых людей и другим образовательным направлениям;

Учреждения, осуществляющие дополнительное образование (университеты, институты, центры и др.), учрежденные государственными органами, муниципальными образованиями, юридическими и физическими лицами, смогут обращаться в Агентство об организации профессиональной подготовки в данном учреждении с указанием специальности, по которой они могут осуществлять профессиональную подготовку;

Агентство выбирает учебные заведения, которые будут осуществлять профессиональную подготовку с учетом теоретической и практической частей, ее содержания, материально-технической базы, инфраструктуры обратившихся заведений, качественных показателей обучающихся и их будущих возможностей трудоустройства.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)