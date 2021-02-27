БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 172 человека выздоровели от COVID-19, выявлены 278 новых случаев заражения, скончались 5 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлены 234 267 случаев заражения COVID-19, в том числе 228 651 человек вылечился, 3 218 – скончались. Продолжается лечение 2 398 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 7 873 теста, в целом за все время пандемии – 2 591 235 тестов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)