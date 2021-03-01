Фонд "YAŞAT" отправил на лечение в Турцию еще 10 тяжелораненых участников войны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фонд "YAŞAT" отправил на лечение в Турцию еще 10 тяжелораненых участников Отечественной войны Азербайджана, сообщает в понедельникTrend со ссылкой на Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

В Турцию отправлены Агашев Гулу Ровшан оглу, Тагиев Нурлан Алиага оглу, Гашимов Гисмет Разим оглу, Гасанов Бахтияр Дильгам оглу, Намазов Габиб Айдын оглу, Керимов Ройал Шахадат оглу, Ханалиев Эльшан Чингиз оглу, Алиев Али Тофиг оглу, Ахмедов Хайям Хидаят оглу, Мамедов Шамси Лятиф оглу.

Фонд "YAŞAT" будет контролировать их лечение до полного восстановления.

На основании заключения врачей Фонд обеспечивает отправку на лечение за рубеж раненых участников войны. До сегодняшнего дня на лечение в Турцию были отправлены 23 участника войны.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)