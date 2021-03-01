Главный инфекционист Азербайджана обратился с рекомендациями к гражданам

БАКУ /Trend/ - Главный инфекционист Министерства здравоохранения Азербайджана Тейяр Эйвазов обратился к гражданам по поводу защиты от коронавирусной инфекции, сообщает в понедельник Trend.

Он коснулся важных моментов в связи с укреплением иммунной системы: "Во-первых, не нужно равнодушно относиться к вакцинации, включая прививку от гриппа. Следует обратить внимание на сбалансированное питание, чтобы обеспечить организм необходимыми витаминами и минералами, нужно соблюдать нормальный режим сна, во время которого образуются новые иммунные клетки, необходимо избегать стрессов – они приводят к снижению сопротивляемости организма. Мнение о том, что хорошее настроение – это ключ для здоровья, не просто слова: иммунная система работает в связке с нервной и эндокринной системами. Держите себя в хорошей физической форме, больше проводите времени на свежем воздухе, чтобы обеспечить хорошее кровообращение, которое распространяет иммунные клетки по всему организму, тем самым выполняя защитную функцию".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)