Сумгаитский Технопарк запускает очередной проект стажировки «STP Təcrübə Proqramı - 2021» с целью подготовки кадров для промышленного сектора!

Сумгаитский Технологический Парк (СТП) запускает программу оплачиваемой стажировки “STP Təcrübə Proqramı - 2021” (ред. «Программа стажировки STP - 2021»). Одной из основных стратегических целей STP является развитие кадров в промышленном секторе и внесение своего вклада в рынок труда ненефтяного сектора путем обучения профессионалов. Основная цель проекта - помочь развить профессиональные знания и навыки молодых людей, которые только что закончили учёбу, не имеют опыта работы, но склонны учиться и перенимать опыт. В рамках проекта молодые люди получат возможность стажироваться и работать с местными и иностранными специалистами на промышленном предприятии, которое является крупнейшим производителем в ненефтяном секторе региона.

Программа стажировки будет охватывать около 20 различных профессий и специальностей в STP, ее дочерних компаниях и совместных предприятиях.

Кандидаты будут отобраны на основе заранее объявленных критериев. В течение 6-месячной стажировки особо отличившиеся стажёры получат возможность пройти дополнительную стажировку на крупных промышленных предприятиях Турции, являющимися партнёрами STP.

STP нацелен собрать активных, ответственных и ориентированных на результат молодых людей, которые стремятся получить новые знания и навыки и могут работать в команде.

Следует отметить, что 5% действующих сотрудников Технопарка являются успешными выпускниками программ стажировок STP. Таким образом, любой человек с высоким уровнем образования, навыков и желанием работать, который может быть полезен компании, имеет возможность работать в СТП.