АПБ Азербайджана выявило нарушения карантина в 21 заведении общепита

БАКУ /Trend/ - В целях контроля за выполнением методических указаний по профилактике коронавируса (COVID-19), утвержденных Кабинетом министров, Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана провело 549 мониторингов в 299 заведениях общепита.

Как сообщили в понедельник Trend в Агентстве, в 21 заведении общепита в Ясамальском, Наримановском, Насиминском, Сураханском, Гарадагском, Сабаильском, Хатаинском, Низаминском, Хазарском, Бинагадинском районах Баку, а также в Газахском, Исмаиллинском, Гёкчайском, Балакенском районах и Гяндже, где проводились мониторинги, были выявлены грубые нарушения законодательства.

В связи с выявленными нарушениями были приняты меры в связи с Кодексом об административных проступках Азербайджана.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)