О наиболее частых нарушениях в заведениях общепита Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана опубликовало ответ о работе по контролю за выполнением правил карантина в заведениях общественного питания.

Как передает в понедельник Trend, с первого по 28 февраля Агентство провело 18 395 мониторингов и выявило 885 нарушений.

В Баку больше всего выявлено нарушений в Сабаильском районе - 20, а наименьшее число нарушений в Гарадагском - два.

Наиболее частым нарушением было отсутствие обеспечения медицинскими масками и контроля за ношением их работниками - 734 случая или 83 процента от общего числа нарушений.

Также было выявлено 107 фактов нарушения требований о расстоянии между столами и стульями.

В целом, с 25 сентября 2020 года AПБ провело на действующих в стране предприятиях общественного питания 51 173 мониторинга, в ходе которых было выявлено 2 992 недостатка.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Наталья Кочнева)