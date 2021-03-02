Чем быстрее будет проводиться вакцинация от COVİD-19, тем быстрее откроются границы стран - азербайджанский эксперт

БАКУ /Trend/ - Вакцинация от коронавируса проводится во многих странах мира. Некоторые из них согласны принимать туристов, но с условием, что они получили обе дозы вакцины, либо имеют документ о негативном тесте на коронавирус, сделанном за 48 часов до вылета.

Об этом сказал во вторник Trend председатель Совета экспертов Ассоциации туристических агентств Азербайджана Гёйдениз Гахраманов.

"При этом стран, в которые можно путешествовать, пока очень мало, так как границы многих из них все еще закрыты. Видимо, такая ситуация сохранится еще некоторое время. Что касается Азербайджана, процесс вакцинации у нас начался относительно недавно, поэтому выезжающих за границу очень мало", - сказал он.

Гахраманов считает, что чем быстрее будет проводиться процесс вакцинации в странах, тем быстрее могут открыться границы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)