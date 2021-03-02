Покупки мечты на Umico Market вместе с Visa. С такими условиями захочется купить все!

Сразу две новости от первого мобильного маркетплейса в Азербайджане Umico Market и Visa, после которых появится желание покупать снова и снова. Вы можете воспользоваться рассрочкой на 4 месяца и получить кэшбэк 10% или 15% в виде бонуса на счет Umico на все заказы от 30 AZN с использованием платежных карт Visa . А лучше успеть собрать сразу все бонусы акции «Покупки мечты на Umico Market». Рассказываем подробно, когда и как это можно сделать.

Покупайте в рассрочку по BirKart на Umico Market

Смартфоны и телевизоры, планшеты и компьютеры, холодильники и стиральные машины, товары для дома и дачи, красоты и здоровья, спорта и активного отдыха – теперь все это можно купить на Umico Market в рассрочку на 4 месяца без процентов и переплат.

Когда: предложение действует с 12 февраля по 31 марта.

Как: делайте заказ на Umico Market на сумму от 30 AZN и рассчитывайтесь одной из банковских карт BirKart с возможностью рассрочки – BirKart Umico, BirKart Yetər или BirKart Cashback, BirKart Miles. Вы получите рассрочку на 4 месяца без дополнительных условий. Только не забудьте перед оплатой сказать курьеру о рассрочке.

Получайте кэшбэк на Umico Market при использовании платежных карт Visa

Umico Market и компания платежных технологий Visa приготовили очень щедрый кэшбэк – 10% и 15% на все заказы от 30 AZN. Но это еще не все! Минимальный кэшбэк, который возвращает Umico Market при использовании платежных карт Visa, будет не меньше 10 AZN. Что это значит? Если вы делаете заказ на 30 AZN, то на карту вам вернется не 3 AZN, а минимум 10 AZN.

Когда: предложение действует с 15 февраля по 31 марта.

Как: делайте заказ на Umico Market на сумму от 30 AZN. Размер кэшбэка зависит от карты, которой вы рассчитываетесь. При использовании любой платежной карты Visa вы гарантировано получите кэшбэк 10%. При этом Umico Market вернет вам кэшбэком не меньше 10 AZN при заказе на 30 AZN. Обратите внимание, что максимальная сумма кэшбэка в календарный месяц на все покупки – 100 AZN.

Чтобы получить кэшбэк 15% от суммы покупки, рассчитывайтесь платежной картой BirKart Umico Visa. Кэшбэк начисляется на бонусный счет Umico. В любом случае минимальный кэшбэк составит 15 AZN! На что надо обратить внимание: максимальная сумма кэшбэка в календарный месяц на все покупки – 150 AZN.

Лайфхак: как собрать все бонусы акции по максимуму

Покупайте товары на Umico Market тогда, когда можно воспользоваться рассрочкой и получить кэшбэк – с 15 февраля по 31 марта. Делайте заказ на сумму не меньше 30 AZN. Чтобы получить и рассрочку, и кэшбэк, рассчитывайтесь картами BirKart с возможностью рассрочки – BirKart Umico, BirKart Yetər, BirKart Cashback. Перед оплатой скажите курьеру, что хотите воспользоваться рассрочкой. Чтобы получить максимальный кэшбэк 15%, оплачивайте покупки картой BirKart Umico Visa.

Но это еще не все бонусы от Umico Market!

Успейте сделать заказ до 31 марта, и все покупки вам доставят бесплатно. Детальнее об условиях вы можете узнать на сайте акции.

Umico Market – это электронный магазин в вашем смартфоне. Выбирайте среди десятков тысяч товаров и делайте покупки прямо в приложении с доставкой домой или на ближайший пункт выдачи заказов.

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