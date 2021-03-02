Гран При Азербайджана "Формулы 1" пройдет в этом году без зрителей
БАКУ /Trend/ - В связи с пандемией коронавируса Гран При Азербайджана "Формулы 1" в этом году пройдет без зрителей.
Об этом было сказано на семинаре Операционной компании "Бакинское городское кольцо", сообщает во вторник Trend.
Напомним, что Гран При Азербайджана состоится 6 июня 2021 года.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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