Гран При Азербайджана "Формулы 1" пройдет в этом году без зрителей

БАКУ /Trend/ - В связи с пандемией коронавируса Гран При Азербайджана "Формулы 1" в этом году пройдет без зрителей.

Об этом было сказано на семинаре Операционной компании "Бакинское городское кольцо", сообщает во вторник Trend.

Напомним, что Гран При Азербайджана состоится 6 июня 2021 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)