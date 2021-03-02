БАКУ /Trend/ - Гран При Азербайджана "Формулы 1" будет проводиться до 2024 года включительно.

Об этом было сказано на семинаре Операционной компании "Бакинское городское кольцо", сообщает во вторник Trend.

Напомним, что контракт на проведение гонок был продлен на три года, и предусматривал их организацию до 2023 года. Однако в связи с тем, что в 2020 году они из-за пандемии коронавируса не проводились, этот срок продлевается до 2024 года включительно.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)