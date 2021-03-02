В Азербайджане 143 человека вылечились от COVID-19, выявлено 352 новых случая заражения
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 352 случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), выздоровели 143 человека, двое скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 235 014 случаев заражения COVID-19, из этого числа 228 982 человека вылечились, 3 225 – скончались. Продолжается лечение 2 807 активных больных.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 7 996 тестов, в целом за все время пандемии – 2 610 880 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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