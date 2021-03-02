Климатические изменения привели к ускорению опустынивания в Азербайджане – Минэкологии

БАКУ /Trend/ - Климатические изменения проявляются на многих территориях Азербайджана, в том числе в виде уменьшения водных ресурсов в засушливых районах, падения уровня воды в Каспийском море, ускорения опустынивания.

Об этом сказал директор Центра гидрометеорологических исследований Национального гидрометеорологического центра Министерства экологии и природных ресурсов Рафиг Вердиев, сообщает во вторник Trend.

По его словам, за последние 30 лет температура воздуха на планете повысилась почти на 1°С, что привело к различным изменениям в разных регионах мира

Согласно результатам исследований в связи с климатическими изменениями, средний показатель повышения температуры воздуха для всей территории Азербайджана близок к среднему показателю по планете (1°С), сообщил Trend директор Института географии имени акад. Г. Алиева НАНА, академик Рамиз Мамедов.

Академик отметил, что повышение от 0,2 до 1,5 °С неравномерно распределено по всей территории страны: "За весь период температурный рост на Кура-Аразской низменности зафиксирован в пределах 0,4 - 0,9 °С, в Газах-Гянджинской зоне – 0,6 - 1,1°С, на южном склоне Большого Кавказа – 0,5 - 0,8 °С, на северо-восточном склоне Малого Кавказа – 0,6-1,5 °С , на его северном склоне – 0,4 - 0,6 °С".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)