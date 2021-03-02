В Азербайджане оглашены результаты вступительных экзаменов в магистратуру

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана огласил результаты проведенных 28 февраля вступительных экзаменов в магистратуры вузов и НАНА, передает во вторник Trend со ссылкой на Центр.

С результатами можно ознакомиться перейдя по ссылке. Кандидаты также могут получить информацию о результатах экзаменов, отправив свой "рабочий номер" посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel) на короткий номер 7727.

Из 19885 бакалавров, прошедших регистрацию для участия в экзамене, не пришли 256. Три человека были отстранены от экзамена за нарушение правил, а их результаты были аннулированы. Самый высокий балл, набранный на экзамене из 100 возможных, составил 96, так же как и в прошлом году.

К выбору специальности допускаются бакалавры, удовлетворившие условия конкурса вступительного экзамена. По разным группам они отличаются и составляют минимальные 30, 40, 45 и 50 баллов.

Выбор специализации регулируется "Таблицей выбора специализации на уровне магистратуры" (эта таблица будет опубликована в следующем номере журнала "Магистр").

Желающие подать заявление в апелляционную комиссию в связи с результатами экзамена могут зарегистрироваться, заполнив электронную заявку, которая будет размещена на сайте ГЭЦ третьего и четвертого марта. Не прошедшие регистрацию в течение этого периода, не смогут подать апелляцию позже.

Заявление (обращение) бакалавра обсуждается не более 15 минут. По истечении отведенного времени, если к обсуждению присоединяется посторонний или нарушаются правила этического поведения, процесс обсуждения прекращается.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)