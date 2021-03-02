Незаконное рыбоводство приводит к засолению почвы – Минэкологии Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Незаконное создание прудов для разведения рыбы вызывает у нас беспокойство. Такие водоемы создаются где попало, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения.

Об этом на передаче "Час эксперта" сказал заведующий юридическим отделом Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Теймур Шекералиев, сообщает во вторник Trend.

По его словам, это приводит к засолению почвы, что ограничивает возможности использования этих земель в сельскохозяйственных целях.

"В итоге нашей окружающей среде наносится ущерб. Поэтому мы хотим проинформировать население о том, что любой, кто хочет заняться рыбоводством, должен обратиться в Службу защиты биоразнообразия. Согласно законодательству, необходимо предоставить технико-экономическое и технологическое обоснование для осуществления деятельности в области аквакультуры. Такая деятельность может быть разрешена только после рассмотрения соответствующих документов", – уточнил Теймур Шекералиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)