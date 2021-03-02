Участнику Отечественной войны Азербайджана назначена ежемесячная президентская пенсия (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжают встречи с ранеными в Отечественной войне ветеранами. На сей раз такая встреча прошла с проходящим курс восстановления в Сумгайытском реабилитационном центре ветераном Джамалом Ильгар оглу Алхасовым.

Как передает во вторник Trend, министерство приняло оперативные меры в направлении оценки инвалидности ветерана. Более 200 ветеранам, получившим инвалидность в боях за защиту территориальной целостности страны, назначены пенсии. Ежемесячные президентские пенсии, ежемесячные пенсии по инвалидности или пособия были назначены в проактивном порядке.

Джамалу Алхасову была установлена инвалидность первой степени и назначена ежемесячная президентская пенсия, а также пособие по инвалидности. Во время встречи ветерану была вручена пенсионная карта. Он был проинформирован о других мерах поддержки людей с ограниченными возможностями, получивших увечья на войне, а также о том, как воспользоваться данными видами поддержки.

Также было изучено социальное положение семьи ветерана и решен вопрос трудоустройства одного члена его семьи.

Министерство труда и социальной защиты населения также проводит работу в направлении предоставления потерявшему на войне обе ноги Алхасову высокотехнологичных протезов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)