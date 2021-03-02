Azercell в очередной раз получил высокую оценку за управление абонентским опытом

БАКУ /Trend/ - Еще один международный стандарт ISO - по Уровню Управления Качеством стал очередным показателем высокого уровня обслуживания, предоставляемого лидирующим оператором мобильной связи своим абонентам

ООО «Azercell Telecom», являющееся примером в сфере обслуживания клиентов в нашей стране, успешно завершило сертификационный аудит на соответствие международному стандарту ISO 10004: 2018 (Управление Качеством / Удовлетворенность потребителей / Руководящие указания по мониторингу и измерению) и получило свой первый сертификат соответствия этому стандарту. В ходе аудита, проводимого ООО «Büro Veritas Azeri», компанией была предоставлена подробная информация о процессе измерения и мониторинга удовлетворенности клиентов: общий объем процесса, различные методы измерения удовлетворенности клиентов, принятие соответствующих мер на основе полученных результатов, использование информации для улучшения процессов и услуг и т.д.

Стремясь облегчить ежедневные деловые и бытовые процессы своих абонентов с помощью современных технологий и бизнес-решений, Azercell на сегодняшний день продолжает предоставлять услуги на всех возможных платформах. Компания неоднократно удостаивалась международных сертификатов за уровень обслуживания клиентов в социальных сетях, скорости реакции на запросы и т.д. Даже в режиме строгого карантина, применяемого в связи с пандемией COVID-19, служба абонентской поддержки Azercell работала в режиме онлайн, а мобильная служба оператора предоставляла бесплатные услуги абонентам в возрасте старше 65 лет. Приложение Azercell «Kabinetim» стало очередной инновацией для повышения удовлетворенности клиентов и быстрого реагирования на запросы.

ISO (Международная Организация по Стандартизации) - это всемирная федерация национальных организаций по стандартизации (организаций-членов ISO). На данный момент федерация установила тысячи стандартов для товаров, услуг и передового опыта в области управления, технологий и бизнеса.

Отметим, что ранее компания была удостоена сертификатов соответствия стандартам ISO 10002:2018 (Управление качеством / Уровень удовлетворенности клиентов / Руководство по рассмотрению жалоб на предприятиях) и ISO 18295: 2017 по Управлению контактными центрами с целью измерения качества обслуживания клиентов.