Школа в бакинском поселке перешла на дистанционное обучение
БАКУ /Trend/ - Полная средняя школа №106 в пос. Локбатан Гарадагского района Баку перешла в связи с зафиксированными случаями заболеваемости коронавирусом среди учащихся на дистанционное обучение, сообщает в среду Trend.
Процесс обучения здесь проводится в удаленном режиме в течение последних двух дней. В школе подтвердили данную информацию Trend.
Было отмечено, что с 9 марта планируется вернуться к обычному режиму проведения занятий.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)
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