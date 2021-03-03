Школа в бакинском поселке перешла на дистанционное обучение

БАКУ /Trend/ - Полная средняя школа №106 в пос. Локбатан Гарадагского района Баку перешла в связи с зафиксированными случаями заболеваемости коронавирусом среди учащихся на дистанционное обучение, сообщает в среду Trend.

Процесс обучения здесь проводится в удаленном режиме в течение последних двух дней. В школе подтвердили данную информацию Trend.

Было отмечено, что с 9 марта планируется вернуться к обычному режиму проведения занятий.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)