На протяжении 15 лет Silk Way Technics обеспечивает безопасную эксплуатацию воздушных судов

Общество 3 марта 2021 16:35 (UTC+04:00)
На протяжении 15 лет Silk Way Technics обеспечивает безопасную эксплуатацию воздушных судов

Компания Silk Way Technics, входящая в группу компаний Silk Way Group, отмечает 15-летие своей деятельности. Учрежденная в 2006 году компания Silk Way Technics предоставляет широкий спектр услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту различных типов воздушных судов.

В первые годы своей деятельности компания в основном предоставляла услуги по техническому обслуживанию воздушных судов производства стран СНГ. Затем возникла необходимость в расширении сертификационной базы для оказания услуг зарубежным авиакомпаниям, выполняющим полёты в Азербайджан. Таким образом, в 2010 году Silk Way Technics проходит процесс сертификации Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), которое предоставляет возможность оказывать техническое обслуживание воздушным судам типа Boeing, Airbus, Embraer, ATR и Gulfstream. После этого компания на глобальном уровне была признана организацией по техническому обслуживанию воздушных судов авиационными властями США, Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ и многих других стран.

Сегодня Silk Way Technics обслуживает не только самолёты Silk Way West Airlines, Silk Way Airlines и Азербайджанских авиалиний (AZAL), но также и авиалайнеры стран СНГ, Европы и Ближнего Востока, таких авиакомпаний как Aeroflot, Etihad, Jazeera Airways, Kuwait Airways, Qatar Airways, Sibir, Ural Airways и другие. Персонал компании Silk Way Technics представлен высококвалифицированными профессионалами, уровень экспертизы которых подтверждён международными сертификатами.

Стоит также отметить, что принадлежащий Silk Way Technics ангарный комплекс, расположенный на территории Международного Аэропорта Гейдар Алиев и имеющий общую площадь 26000 м², является крупнейшим в регионе Каспия и Средней Азии. В оснащённом новейшим оборудованием ангаре может одновременно осуществляться техническое обслуживание нескольких самолётов.

«Нашими важнейшими достижениями являются приобретение ценного многолетнего опыта и непрерывная модернизация технической базы и технологической инфраструктуры, благодаря которым компания Silk Way Technics оказывает полноценный сервис воздушным судам не только азербайджанских, но и других всемирно известных авиакомпаний. Безусловно, мы не останавливаемся на достигнутом и постоянно совершенствуем свои возможности для оказания технического обслуживания новейшим типам воздушных кораблей», - отметил генеральный директор компании Silk Way Technics Эмин Сафаров.

Учрежденная в июле 2006 года Silk Way Group является динамично развивающейся группой компаний, занимающей одно из ведущих мест в экономике Азербайджана. После реструктуризации 2019 года в составе Silk Way Group функционируют три компании – Silk Way Airlines, Silk Way West Airlines и Silk Way Technics, занимающиеся обеспечением авиа грузоперевозок и техническим обслуживанием воздушных судов.

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