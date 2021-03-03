Специальный кредит для наших дам от Yelo Bank
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С 3 по 10 марта только для наших женщин мы предлагаем потребительские кредиты со специальной скидкой 2%. Вы можете получить наличными до 30 000 манат на выгодных условиях от 15%.
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Yelo Bank - яркий банкинг