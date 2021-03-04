Я привилась от COVID-19, несмотря на диабет и гипертонию – учительница бакинской школы (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - У меня сахарный диабет и гипертония, но я все равно прошла вакцинацию, сказала в четверг Trend учительница школы № 25 Хатаинского района Баку Назлы Магсудова.
По ее словам, будет лучше, если лица, входящие в группу риска, будут привлечены к вакцинации раньше других.
Магсудова отметила, что сегодня ей была введена первая доза вакцины, и через 28 дней она придет для введения второй дозы: "Чувствую себя хорошо. Учителя находятся в контакте с учащимися, поэтому для нас очень важно привиться"
Напомним, что вакцинация в Азербайджане стартовала 18 января, а с 3 марта началось проведение этой процедуры для работников сферы образования.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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