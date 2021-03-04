Студенты и выпускники Бакинской высшей школы нефти показали высокие результаты на приемных экзаменах в магистратуры

Общество 4 марта 2021 14:47 (UTC+04:00)
Студенты и выпускники Бакинской высшей школы нефти показали высокие результаты на приемных экзаменах в магистратуры

Несколько студентов и выпускников Бакинской высшей школы нефти показали высокие результаты на приемных экзаменах в магистратуры вузов и НАНА на 2021/2022 учебный год.

Так, студентка пятого курса кафедры химической инженерии БВШН Фатима Абдинли показала наивысший результат на вступительных экзаменах в магистратуру, набрав 89 баллов. Она заняла первое место в республике по этому показателю. Следует отметить, что Ф. Абдинли поступила в бакалавриат БВШН с 695 баллами.

Выпускник кафедры нефтегазовой инженерии 2020 года Али Нуралиев занял второе место в республике по данному показателю, набрав 93 балла.

Студент пятого курса кафедры химической инженерии Сафар Усубов занял третье место в республике, набрав 92 балла. Следует отметить, что он добился этого результата без всякой подготовки.

Студент пятого курса кафедры химической инженерии Агагардаш Джамалов и студент пятого курса кафедры инженерии по автоматизации процессов Фарид Керимли заняли четвертое место в республике, набрав по 91 балла каждый.

А. Джамалов планирует учиться в Бакинской высшей школе нефти по специальности «Оценка и управление месторождением», а Ф. Керимли - по специальности «Управление и информатика в технических системах».

Следует отметить, что наивысший результат, достигнутый на экзаменах, составил 96 баллов. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, составляет 100 баллов.

Следует отметить, что Парвиз Велиев, показавший самый высокий результат в республике на вступительных экзаменах в магистратуры, планирует учиться в Бакинской высшей школе нефти по специальности «Химическая инженерия».

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