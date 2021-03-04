AZAL будет требовать у прилетающих справку о негативном РCR-тесте с QR-кодом

БАКУ /Trend/ - Для сведения к минимуму распространения коронавирусной инфекции все пассажиры, прилетающие в Азербайджан, до выхода из самолета должны представить справку о негативном результате PCR-теста от COVID-19, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджан хава йоллары" (AZAL).

Желательно, чтобы в справке был QR-код, потому что это предоставляет возможность быстрее получить информацию о результатах PCR-теста.

Таким образом, пассажиры, предъявившие справку с QR-кодом, будут проходить пограничный контроль без задержек, так как данный код предоставляет полную информацию о результатах PCR-теста.

Пассажиры, предъявившие справку о негативном результате PCR-теста без QR-кода будут проверяться более тщательно в соответствии с существующими требованиями, и это будет занимать определенное время.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)