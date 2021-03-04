Семьям шехидов и инвалидам Отечественной войны предоставлено еще 30 квартир в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева в этом году квартирами и частными домами будут обеспечены 3 тысячи семей шехидов и инвалидов войны, а в ближайшие 5 лет – более 11 тысяч.

Как передает в четверг Trend, это было озвучено на церемонии вручения 30 квартир семьям шехидов и инвалидов войны в новом жилом комплексе в бакинском поселке Рамана.

На мероприятии, наряду с официальными лицами Министерства труда и социальной защиты населения, принимали участие мать Национального героя Азербайджана, шехида, генерал-майора Полада Гашимова Самая Гашимова, член Общественного объединения Карабахских ветеранов Рей Керимоглу и другие.

Было отмечено, что программа Президента Ильхама Алиева по обеспечению семей шехидов и инвалидов войны жильем и частными домами в рамках заботы о них расширяется с каждым годом. Данной категории лиц в 2018 году министерство предоставило 626 квартир и частных домов, в 2019 году – 934, в 2020 году – 1572. В 2021 году планируется предоставить до 3000 квартир и частных домов, а это значит, что по сравнению с 2018 годом программа обеспечения жильем расширилась приблизительно в пять раз.

Выступая на мероприятии, Самая Гашимова сказала, что в 44-дневной Отечественной войне, завершившейся нашей исторической победой, врагу был нанесен сокрушительный удар, кровь наших шехидов была отмщена, а написанная ими славная история никогда не будет забыта. Мать шехида отметила, что государство постоянно старается окружить всесторонней заботой семьи наших шехидов и инвалидов войны, и пожелала обеспеченным новым жильем людям благополучной жизни в этих квартирах.

Рей Керимоглу подчеркнул, что наши ветераны и семьи шехидов постоянно окружены вниманием и заботой главы государства. Им была отмечена работа, проделанная в направлении улучшения благосостояния членов семей шехидов и участников войны.

Семьи шехидов и инвалидов войны заявили, что гордятся великой Победой азербайджанской армии под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева. Они выразили удовлетворение проделанной работой по укреплению их социальной защищенности и выразили благодарность Президенту Азербайджана за внимание и заботу, а также за предоставление им новых квартир.

Отметим, что 18 квартир были предоставлены инвалидам Отечественной войны, а 12 – семьям шехидов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)