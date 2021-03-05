Четверо участников Отечественной войны Азербайджана вернулись на родину после лечения за рубежом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Четверо тяжелораненых участников Отечественной войны Азербайджана, которых Фонд "YAŞAT" отправил на лечение в Турцию, вылечившись, вернулись на родину, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.

Лекарственные средства для дальнейшей поддержки их здоровья обеспечены Фондом.

В настоящее время в Турции продолжаются обследование, лечение и реабилитация еще 20 участников войны.

Фонд "YAŞAT" будет контролировать их лечение до полного выздоровления.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)