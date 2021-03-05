Назначены заместители директора Управления образования по г. Баку (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Назначены заместители директора Управления образования по г. Баку, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Управление.
Распоряжением министра образования Эмина Амруллаева на эти должности назначены Хаяла Ахмедзаде и Орхан Керимов.
Отметим, что до этого Хаяла Ахмедзаде работала заместителем директора, а затем директором гимназии им.Саттара Бахлулзаде, Орхан Керимов - руководителем секретариата проектов Института образования Азербайджана.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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