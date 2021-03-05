Мероприятия по содействию занятости на освобожденных территориях Азербайджана начнутся после их разминирования

БАКУ /Trend/ - Мероприятия по содействию занятости населения на освобожденных территориях Азербайджана начнутся после окончания работ по разминированию.

Об этом сказал председатель Госагентства занятости Мустафа Аббасбейли, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, в связи с обеспечением занятости населения на этих территориях в агентстве создана рабочая группа и утвержден план мер, в рамках которого запланированы работы как на освобожденных и приграничных территориях, так и в пострадавших от армянского террора городах Гянджа, Барда и Тертер: «Меры по самозанятости и организации общественных работ, а также большую часть мероприятий по содействию занятости населения планируется осуществить именно на этих территориях. Однако все это мы сможем сделать только после разминирования».

В заключение он подчеркнул, что в поствоенный период меры по самозанятости и другие мероприятия по содействию занятости были осуществлены для более чем 2200 членов семей шехидов и раненых участников Отечественной войны.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)