Освобожден Мубариз Мансимов

БАКУ /Trend/ - Обвиняемый в связях с террористической организацией ФЕТО турецкий бизнесмен азербайджанского происхождения Мубариз Мансимов освобожден из-под стражи в зале суда.

Как сообщает в пятницу Trend, ходатайство было удовлетворено, и Мубариз Мансимов был отпущен на свободу условно под надзором суда.

Напомним, что 3 марта Стамбульская республиканская генеральная прокуратура представила ходатайство об условном освобождении Мубариза Мансимова под надзором суда.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)