В Азербайджане выявлено 365 новых случаев заражения COVID-19, излечились 175 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 365 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 175, скончались три человека, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 236 012 случаев заражения COVID-19, из этого числа 229 442 человека вылечились, 3 235 – скончались. Продолжается лечение 3 335 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 7 779 тестов, в целом за все время пандемии – 2 635 770 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)