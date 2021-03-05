В Азербайджане с завтрашнего дня ухудшится погода

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове скорость юго-западного ветра усилится до 15-20 м/сек, временами – до 18-23 м/сек , 7 марта скорость северо-западного ветра будет доходить до 20-25 м/сек, а днем в отдельных местах полуострова – до 30-35 м/сек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Температура воздуха опустится на 4-6 градусов.

В районах Азербайджана с субботнего вечера и до 9 марта установится нестабильная погода, будет дождливо, в горных и предгорных районах будет идти снег, местами сильный.

Температура опустится на 5-10 градусов. Дороги в горных и предгорных районах могут покрыться льдом.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)