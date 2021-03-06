К настоящему времени вакцинированы более 2 тысяч военнослужащих ГПС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях впервые началась вакцинация военнослужащих Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, в первый день вакцинации от COVID-19 были привиты 100 пограничников.

Как сообщили в субботу Trend в ГПС, в соответствии со Стратегией вакцинации от COVID-19 к настоящему времени вакцинированы более 2 тысяч военнослужащих Государственной пограничной службы, в связи с чем была выражена благодарность за государственную заботу об азербайджанском пограничнике.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)