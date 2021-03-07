Фильм «Мечтатель» компании Cinex будет финансирован через платформу Kickstarter

БАКУ/Trend/ - Азербайджанский документальный фильм «Мечтатель», продюсируемый компанией Cinex будет снят на деньги, собранные в результате краудфандинга.

Впервые в истории азербайджанского кинематографа финансирование нового документального фильма «Мечтатель» будет осуществлено благодаря пожертвованиям и вкладам частных лиц на платформе Kickstarter.

Kickstarter — платформа для привлечения денежных средств на реализацию творческих, научных и производственных проектов по схеме краудфандинга, с помощью которого финансируются различные проекты, в том числе создание независимого кино. Идея использования данной платформы родилась во время пандемии коронавируса, когда съемочная бригада была вынуждена

приостановить съемки.

Проект фильма «Мечтатель» привлек внимание многих спортсменов, журналистов, спортивных блогеров, любителей футбола и простых киноманов по всему миру: интервью с создателями фильма были опубликованы в СМИ Австралии, Италии и ряде других стран. В результате грамотного маркетингового подхода и четкой организации кампании были собраны необходимые средства для продолжения работы над фильмом.

Фильм «Мечтатель» режиссера Имама Гасанова повествует о бывшем футболисте, а ныне тренере женской футбольной команды из Шеки и девочках, которые играют в футбол несмотря на сложившиеся общественные устои и традиции. Продюсером фильма выступила Мария Ибрагимова. Проект фильма был отобран на нескольких престижных кинорынках и форумах документального кино, таких как Hot Docs Deal Maker (Торонто, Канада) MeetMarket (Шеффилд, Великобритания), CinéDOC (Тбилиси, Грузия) и FIPADOC (Биаррице, Франция).

По словам создателей фильма, им крайне важно донести историю тренера Мамеда до широкой аудитории. В своем интервью продюсер Мария Ибрагимова отметила: «Даже если одна маленькая девочка посмотрит этот фильм, и он придаст ей смелости заниматься спортом или иным образом следовать зову своего сердца, делая что-то, выходящее за рамки традиционных ожиданий, я буду считать этот фильм успешным.»

Производство фильма будет осуществляться на базе кинокомпании Cinex в 2021 году.