В Азербайджане выявлено 403 новых случая заражения COVID-19, вылечились 127 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 403 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 127 заболевших, скончались три человека, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 236 768 случаев заражения COVID-19, из этого числа 229 718 человек вылечились, 3 241 – скончались. Продолжается лечение 3 809 активных больных.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 8 169 тестов, в целом за все время пандемии – 2 653 375 тестов.
(Редактор: Надир Насиров)
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