В некоторых районах Азербайджана выпал снег – Фактическая погода

Общество 7 марта 2021 20:30 (UTC+04:00)
В некоторых районах Азербайджана выпал снег – Фактическая погода

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 19:00 погода на территории страны изменилась, дует сильный северо-западный ветер.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, максимальная скорость ветра в Сальяне и Нефтчале составила 28 м/с, Тертере – 25 м/с, Габале – 24 м/с, Нафталане – 23 м/с, Набране, Губе, Агстафе, Бейлагане, Хачмазе – 20 м/с, Билясуваре, Балакене – 18 м/с, Гаджигабуле, Ярдымлы, Агдаме – 16 м/с, Шеки – 15 м/с, Маштаге, Баку – 35 м/с, на острове Гум – 33 м/с, Сумгайыте – 30 м/с, на Нефтяных Камнях – 29 м/с, Аляте, Пираллахы – 28 м/с, на острове Чилов – 26 м/с, Бине – 24 м/с.

Согласно данным станции на Нефтяных Камнях, высота волн в Каспийском море достигает 6 метров.

В Губе, Халтане, Шабране идет дождь, а в Хачмазе, Гусаре, Шахдаге выпал снег.

(Редактор: Надир Насиров)

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