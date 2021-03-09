Утверждения о возникновении опасных заболеваний после вакцинации не соответствуют действительности - профессор
БАКУ /Trend/ - Когда пандемия только начиналась, некоторые люди говорили, что "вируса COVİD-19 не существует". Точно так же они стали выступать и против вакцинации, утверждая, что после этого появляются разные болезни, а сама вакцина опасна.
Об этом сказал во вторник Trend директор НИИ медицинской профилактики им. Вели Ахундова, профессор Адиль Аллахвердиев.
"Но время показало, что эти утверждения являются ложными. Применяемые в Азербайджане вакцины очень качественные, а сама вакцинация является профилактической мерой. Поэтому сегодня каждый хочет вакцинироваться", - сказал профессор.
По его словам, число лиц, желающих получить вакцину, растет.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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