В Нафталане от коронавируса вакцинировались более 1000 человек

БАКУ / Trend/ - До настоящего времени в Нафталане вакцинированы от коронавируса более 1000 человек.

Об этом сказала и.о. директора Центральной больницы г. Нафталан Илаха Гусейнова, сообщает во вторник Trend.

В то же время, по ее словам, полностью вакцинирован и медперсонал больницы: "Из 1120 доз вакцины более 1000 уже использованы. Сейчас проводится вакцинация лиц старше 50 лет. Ни у кого после вакцинации побочных явлений не выявлено".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова