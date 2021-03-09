В Нафталане от коронавируса вакцинировались более 1000 человек
БАКУ / Trend/ - До настоящего времени в Нафталане вакцинированы от коронавируса более 1000 человек.
Об этом сказала и.о. директора Центральной больницы г. Нафталан Илаха Гусейнова, сообщает во вторник Trend.
В то же время, по ее словам, полностью вакцинирован и медперсонал больницы: "Из 1120 доз вакцины более 1000 уже использованы. Сейчас проводится вакцинация лиц старше 50 лет. Ни у кого после вакцинации побочных явлений не выявлено".
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова
Лента новостей
Подарите радость своим близким и партнерам вместе с Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits (ФОТО)
Решение проблем военнослужащих и впредь будет в центре внимания государства - спикер парламента Азербайджана
Посол Узбекистана обсудил с советником премьер-министра Латвии перспективы развития двусторонних отношений
Утверждения о возникновении опасных заболеваний после вакцинации не соответствуют действительности - профессор
ЕС осуществляет несколько проектов по усилению использования возобновляемых источников энергии в Грузии
Официальный представитель Администрации Президента Азербайджана поблагодарил Израиль за медицинскую помощь – газета Israel HaYom