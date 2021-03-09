Посольство Ирана в Азербайджане огласило правила поездок для медобследования

БАКУ /Trend/ - Лица, желающие пройти лечение или медобследование в Иране, при обращении в консульский отдел для получения въездной визы должны представить документы, которые получили в лечебных учреждениях этой страны, сообщили во вторник Trend в посольстве Ирана в Баку.

В посольстве отметили, что получившие иранскую визу лица при въезде в страну должны обязательно представить результат PCR-теста, выданного одним из медучреждений Минздрава Азербайджана за последние 72 часа.

Сообщается, что все иностранные граждане, в том числе граждане Азербайджана, которые собираются в Иран на медобследование или лечение, до поездки должны получить разрешение на въезд.

Для этого граждане могут обратиться в консульский отдел посольства Ирана в Баку, пройти регистрацию и получить разрешение на въезд.

За разрешением можно обратиться по адресу: Баку, Ясамальский р-н, ул. Шарифзаде, 269. Телефоны: (+99412) 433-03-11, (+99412) 434-19-76

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)