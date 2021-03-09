Завтра утром в Баку местами ожидается моросящий дождь

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, преимущественно без осадков, однако утром местами ожидается моросящий дождь, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Юго-восточный ветер днем сменится умеренным северо-западным.

В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха составит ночью 3-5, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 до 768 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных территориях возможны осадки, временами туман, западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 1-6, днем 10-15 градусов тепла, в горах — ночью 3-8 градусов мороза, днем 2-6 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что будет благоприятно для метеозависимых лиц.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)