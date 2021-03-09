«АзИз» и Национальная Академия Авиации Азербайджана провели онлайн конференцию, посвящённую первым летчицам (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В преддверии международного женского дня 8 марта Международная Ассоциация Израиль – Азербайджан «АзИз» и Национальная Академия Авиации Азербайджана НАА провели онлайн конференцию, посвящённую героиням неба разных стран, первым летчицам, освоившим совсем не женскую профессию.

Этот вечер собрал у экранов компьютеров представителей Азербайджана, Израиля, Турции, России, Америки и Канады, желающих услышать или рассказать про героинь неба.

Гость вечера бакинец, доктор философии Амирхан Эюбов с детства был не согласен со словами песни Леонида Утёсова: «Первым делом, первым делом – самолёты, ну а девушки, а девушки – потом!». Нельзя отодвигать девушек на второй план. И на этой встрече девушки–лётчицы были на первом месте – мы услышали о первых лётчицах Азербайджана, Израиля и Турции, о героине Советского Союза еврейке Полине Гельман и о первой женщине–космонавте Валентине Терешковой.

Ведущая конференции, директор Азербайджанского культурного центра «АзИз», Егяна Сальман поздравила собравшихся с 8 марта, рассказала о героизме первых пилотов военной и транспортной авиации, о их огромном вкладе в Победу в Великой Отечественной войне, о том, что никто не должен быть забыт.

Первой выступила Рубаба Абиева, представляющая Академию Авиации и музей авиации Азербайджана. Она рассказала о развитии авиации в республике. Музей был открыт в 2008 году для поиска, сбора, изучения, сохранения и пропаганды истории авиации Азербайджана. Знакомство с авиацией началось в Азербайджане с прилёта в Баку знаменитого летчика и авиаконструктора Сергея Ульянина в 1910 году, тогда же построили первые аэродромы в Баку и Евлахе. Первая школа авиации открылась в 1915 году, но девушек туда не принимали.

Женщина на Востоке, поднявшая самолёт в небо, являлась символом кардинальных перемен в обществе. На Кавказе было трое первых женщин-летчиц: Лейла Мамедбекова, Сона Нуриева и Зулейха Сеидмамедова.

Лейла Мамедбекова (1909 – 1989) в 1931 году поступила в аэроклуб, начала летать, была второй парашютисткой СССР, инструктором летчиков в аэроклубах, наставником парашютистов и планеристов. На фронт Лейлу не взяли – у неё было трое маленьких детей, а всего она воспитала шестерых. Это ей посвятил стихотворение «Лейла» Народный поэт Азербайджана Самед Вургун. Фрагмент стихотворения написан на памятнике пилоту: «Лейла! Ты не умрёшь в темноте…».

Сона Нуриева (1915-1986). Окончила аэроклуб и Батайскую лётную школу пилотов им. Баранова. В Великой Отечественной войне участвовала, выполняя особые миссии полетами в Тегеран. После войны работала лётчицей на международных авиалиниях.

Зулейха Сеидмамедова (1919 – 1989) первая военная лётчица, парашютист, штурмовик, совершила 500 боевых вылетов, участник 40 воздушных боёв, сбила немецкого лётчика аса–генерала, который, плакал от изумления, попав в плен и узнав, что его подбила девчонка. Была штурманом в женском авиаполку, созданном Мариной Расковой. Она училась в АзИИ и после специального разрешения Ворошилова в военно-воздушной академии имени Жуковского, куда до неё женщин не принимали. Работала министром соцобеспечения Азербайджана в 1951-1974 годах.

Было ещё много азербайджанских женщин, воевавших, но не доживших до победы.

Из современных летчиц-азербайджанок отметим «железную леди азербайджанского неба» - пилота Ирину Багирову, налетавшую к своим 62 годам 12 тысяч часов на крупногабаритных самолётах и современных вертолётах.

В 2016 году при НАА открыты курсы пилотов для девушек.

Дети первой лётчицы Лейлы - Эльмира и участник Карабахской войны Ханлар Мамедбековы выразили благодарность за организацию вечера в память об их маме. Лейле были посвящены 2 фильма: «Исмет» и «Лейла». Она чемпионка Закавказья по парашютному спорту, пела, играла на гитаре и таре, хорошо готовила. Вечера, посвящённые 100 и 110 летию Лейлы проходили в Академии Авиации республики.

О Зулейхе Сеидмамедовой рассказала её внучатая племянница Рена Фель (Миркасимова). Её дядя Мустафа Миркасимов -танкист, во время войны случайно встретился на фронте с лётчицей Зулейхой, своей двоюродной сестрой, и это было почти как в фильме «В бой идут одни старики».

Джамиля Агаева, родственница Соны Нуриевой гордится, что в родном поселке Амираджаны есть улица Соны Нуриевой, бывшего депутата Верховного совета СССР первого созыва.

Гость из Стамбула, профессор машиностроения, последователь бакинца Генриха Альтшуллера, автор проекта «Trizomaniya» Рухи Кайкайоглу 17 лет связан с турецкой авиацией, рассказал о её истории и о женщинах в авиации страны. Женщины там задействованы во всех областях авиации. Еще в 2006 году было всего 6 женщин пилотов, сейчас 211! Они летают даже в Нью Йорк и Токио. Турки – первые по количеству женщин пилотов. Много женщин среди инженеров и членов экипажа. Каждый год турецкие авиалинии проводят симпозиумы для женщин в авиации. Всё началось с «отца турков» Мустафы Кемаля Ататюрка, создавшего авиацию в 1935 году, и его приёмной дочери - пилота Сабихи Гёкчен, в честь которой назван огромный аэропорт в азиатском Стамбуле. Она управляла бомбардировщиками и истребителями, пилотировала 22 вида различных самолётов, была в воздухе более 8 тысяч часов, в том числе 32 часа на боевых вылетах. Турки производят самолёты, вертолёты и беспилотники, выполняя завет Ататюрка: «Небо - наше будущее».

С интересным докладом о израильтянках в авиации выступил специалист по израильской военной технике, писатель и журналист Александр Шульман. В Израиле очень жесткая система отбора женщин в боевые части и особенно в авиацию, ведь авиация почти элитный мужской клуб.

Яэль Ром-Финкельштейн была первой женщиной, ставшей летчиком ВВС Израиля. В 18 лет, после окончания гимназии в 1950 году, она буквально пробилась на курсы пилотов, где была единственной девчонкой среди 30 парней, однако, ей удалось стать одной из 3-х лучших выпускников курса, получивших направление в ВВС. Она прошла курс летчиков-истребителей, а также пилотов бомбардировочной и военно-транспортной авиации. Яэль служила летчиком-инструктором в летном училище, а после армии пилотом в гражданской авиакомпании.

Но подлинный переворот произошел уже в девяностые годы прошлого века и был связан с именем молодой израильтянки Эллис Миллер, открыто заявившей о своем праве стать летчиком-истребителем израильских ВВС. Когда в 1994 году она обратилась к командованию ВВС с просьбой допустить ее к экзаменам в Академию Военно-воздушных сил на курс летчиков-истребителей, то получила отказ. В течение двух лет Эллис прошла все инстанции, но даже встреча с президентом Израиля Эзером Вейцманом не помогла ей. Успешная борьба Эллис Миллер открыла путь в боевую авиацию другим девушкам.

Вскоре кадетами Военно-воздушной академии стали сразу три девушки: Сара, Моран и Наама. За последние 20 лет, с тех пор, как Элис Миллер сломала гендерный барьер, 38 женщин получили звания пилотов. Среди них летчики и штурманы истребителей, пилоты вертолетов и самолетов военно-транспортной авиации. В 2018 году впервые в истории израильских военно-воздушных сил командиром боевой эскадрильи стала женщина.

Израильский историк и публицист, автор 11 книг и 2 монографий, доктор Яков Басин представил рассказ о Герое Советского Союза еврейке Полине Гельман (1920-2005). Десятиклассница из Гомеля в 1937 году откликнулась на призыв страны «Молодёжь на самолёты!» и пошла в аэроклуб на курсы планеристов. Во время войны записалась на курсы пилотов, но не прошла из-за маленького роста и стала авиационным штурманом.

Летала от Моздока до Берлина в основном по ночам на низкоскоростных небесных тихоходах «кукурузниках» - бипланах У-2, где каждый вылет был поединком со смертью. Совершила 860 боевых вылетов на самолёте По-2, сбросила 113 тонн бомб, нанеся врагу большой урон. Немцы называли её «Ночной ведьмой». После войны гвардии майор Полина Гельман окончила Военный институт иностранных языков, защитила диссертацию, активно участвовала в общественной работе.

Художник Лариса Львовская показала портрет своей бабушки Сони, дошедшей до Берлина, героя войны, военного авиаснайпере.

Сабина Эстрова, преподаватель из НАА, говорила о женщинах смежной и очень сложной профессии - диспетчерах и регулировщицах небесных трасс в Азербайджане. Одной из первых в этом направлении была девушка из авиационной семьи Лидия Агаевна Гаджикадырова, получившая многочисленные благодарности за свой нелёгкий труд. Это она смогла разыскать грузовой самолёт, совершивший аварийную посадку в поле в марте 1995 года. Сабина Эстрова поблагодарила «АзИз» за организацию такой замечательной конференции и поздравила женщин, мам и бабушек с 8 марта. К её поздравлениям присоединился азербайджанский писатель профессор Чингиз Гусейнов.

Александр Аграновский напомнил о Валентине Терешковой, прошедшей путь от простой ткачихи из Ярославля до первой женщины-космонавта, Героя Советского союза, генерал - майора армии, профессора и депутата Госдумы РФ. В её честь выпущены почтовая марка Азербайджана и юбилейный рубль СССР.

Вечер, посвященный героиням неба, прошел очень интересно. С праздником дорогие женщины! Будьте счастливы и будьте здоровы. Пусть всегда будет солнечно в вашем доме! Пусть будет чистое и открытое небо! До новых встреч!