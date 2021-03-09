Я вновь готов отправиться на фронт – ветеран Отечественной войны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Хотя лиц с инвалидностью не забирают на войну, я в 2020 году по собственному настоянию отправился на фронт.

Об этом во вторник сказал Trend полковник-лейтенант запаса, награжденный медалями "Участник Отечественной войны" и "За отличие на военной службе" инвалид второй группы Карабахской войны Эльмар Гусейнов.

Он сообщил, что нанес противнику большой урон в боях на Тертерском направлении в 2008 году и получил тогда осколочные ранения. В 2014 году при исполнении воинских обязанностей на Гедабейском направлении получил черепно-мозговую травму.

"Я получил черепно-мозговую травму головы, а в ней все еще есть осколки. В 2017 году я был отправлен в запас по болезни. До 20 октября в составе артиллерийских войск добровольно участвовал в боях за села Дашкесан и Сеидляр Джебраильского района, в Агдаринском, Талыш-Суговушанском направлениях, в сражении за Гадрута. С 20 октября приказом министра обороны был назначен на должность начальника артиллерии №-ой части. В том направлении артиллерийскими ударами противнику был нанесен колоссальный урон", — рассказал Гусейнов.

Он отметил, что был уволен с воинской службы 31 декабря 2020 года.

"У меня все еще есть травма на ноге. После возвращения я прошел курс лечения в Сумгайытском реабилитационном центре, сейчас чувствую себя хорошо. Несмотря на проблемы со здоровьем, я и сейчас готов отправиться на войну во имя Азербайджана", — добавил Эльмар Гусейнов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)