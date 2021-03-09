В Азербайджане в отношении не соблюдающих законодательство предпринимателей будут приняты более жесткие меры - Агентство

БАКУ /Trend/ - Призываем предпринимателей, работающих в горнодобывающей отрасли, строить свою деятельность в соответствии с законодательством и не допускать ошибок. Но, к сожалению, несмотря на принятые сегодня меры, некоторые предприниматели по-прежнему не соблюдают закон, допуская нарушения.

Об этом во вторник в программе "Час эксперта" министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана сказал председатель Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов Самир Гурбанов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, в данном направлении агентством будут приняты серьезные меры, в частности, более жесткие в отношении не соблюдающих законодательство предпринимателей.

"Наша главная цель - привнести в нашу страну лучший опыт горнодобывающей отрасли и наладить диалог с предпринимателями по этому вопросу. Сотрудничество в этой сфере очень важно для нас", - отметил Гурбанов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)