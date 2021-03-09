В Азербайджане выявлено 297 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 126 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 297 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 126 заболевших, скончались три человека, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 237 260 случаев заражения COVID-19, из этого числа 229 915 человек вылечились, 3 250 – скончались. Продолжается лечение 4 095 активных больных.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 5 152 теста, в целом за все время пандемии – 2 663 151 тест.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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