В Азербайджане выявлено 297 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 126 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 297 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 126 заболевших, скончались три человека, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 237 260 случаев заражения COVID-19, из этого числа 229 915 человек вылечились, 3 250 – скончались. Продолжается лечение 4 095 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 5 152 теста, в целом за все время пандемии – 2 663 151 тест.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)