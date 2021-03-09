Больше половины числа инфицированных коронавирусом в Азербайджане приходится на долю столицы

БАКУ /Trend/ - На Баку приходится 52,3 процента случаев заражения коронавирусом в Азербайджане.

Как передает во вторник Trend, в низменных районах выявлено 13,2 процента всех случаев инфицирования COVID-19 в стране, в Абшеронском районе – 12,9 процента, Гянджа-Газахской зоне – 8,1 процента, Губа-Хачмазе – 3 процента, Шеки-Загатале – 3,2 процента, Лянкяранском районе – 2,9 процента, Верхнем Карабахе – 1,4 процента, Горном Ширване – 2,5 процента.

Наименьшее число инфицированных по-прежнему в Нахчыване – 0,005 процента от общего числа случаев заражения коронавирусом в стране

Среди инфицированных 21 процент в возрасте 30-39 лет, 18 процентов – 50-59 лет, 3 процента – 0-9 лет, 2 процента – старше 80 лет. Женщины составляют 54 процента от общего числа инфицированных, мужчины – 46 процентов.

Отметим, что до этого в стране большинство случаев заражения приходилось на лиц в возрасте 50-59 лет.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)