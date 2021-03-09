В Азербайджан доставлены 248 детей из тюрем и детдомов Ирака
БАКУ /Trend/ - В Азербайджан доставлены 248 детей из тюрем и детдомов Ирака.
Об этом говорится в отчете Кабинета Министров за 2020 год, сообщает во вторник Trend.
В отчете отмечается, что из них 194 человек были репатриированы в Азербайджан в прошлом году и после соответствующей реабилитации переданы под покровительство родных.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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