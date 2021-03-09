БАКУ /Trend/ - В Азербайджан доставлены 248 детей из тюрем и детдомов Ирака.

Об этом говорится в отчете Кабинета Министров за 2020 год, сообщает во вторник Trend.

В отчете отмечается, что из них 194 человек были репатриированы в Азербайджан в прошлом году и после соответствующей реабилитации переданы под покровительство родных.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)