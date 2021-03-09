Израильские врачи завершили обследование и лечение ветеранов Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Прибывшие в Азербайджан по инициативе Фонда YAŞAT израильские врачи завершили обследование и лечение ветеранов Отечественной войны.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, в течение восьми дней был обследован 141 ветеран. Из них 31 человек был прооперирован, а 58-ми ветеранам были установлены глазные протезы.

Напомним, что по инициативе Фонда YAŞAT, при организационной поддержке посольства Израиля в Азербайджане и Национального центра офтальмологии имени Зарифы Алиевой в нашу страну для оказания медико-гуманитарной помощи прибыла команда израильских офтальмологов.

Медицинская бригада в составе 8 человек прибыла в Азербайджан для офтальмохирургии, обследования и лечения раненых ветеранов Отечественной войны с травмами глаз.

Подробно с деятельностью израильских врачей можно ознакомиться перейдя по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=pzt8DPCs57M.

Отметим, что для облегчения процесса подачи заявок в Фонд "YAŞAT" и обеспечения прозрачности путем представления регулярных отчетов запущен портал yashat.gov.az.

Ознакомиться с отчетностью Фонда можно по ссылке: https://yashat.gov.az/report/tableau.

Также функционирует колл-центр Фонда – "8110".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)