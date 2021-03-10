Больше всего случаев заражения коронавирусом по Баку выявлено в Бинагадинском районе
БАКУ /Trend/ - Обнародована статистика заражения коронавирусом по районам Баку, сообщает в среду Trend.
Больше всего случаев заражения выявлено в Бинагадинском районе - 15%.
В Хатаинском районе этот показатель составляет 13,1%, Ясамальском - 12,1%, Сабунчинском - 10,8%, Насиминском, Наримановском, Сураханском районах - по 8,2%, Низаминском - 7%, Гарадагском - 5,2%, Хазарском районе - 6,9%, Сабаильском районе - 5,1%.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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