Компания «Karvan-L» объявляет тендер

Группа компаний «Karvan-L» объявляет тендер.

Предлогается тендер компаниям в сфере транспортной и грузовой логистики. Заинтересованные в участии в тендере, могут получить подробную информацию, связавшись по электронному адресу: [email protected] или же позвонив по номеру +994 55 214 48 77.