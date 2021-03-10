В Зангилане высажено более 1 тыс. деревьев

БАКУ /Trend/ - На территории освобожденного от оккупации Зангиланского района Азербайджана при участии сотрудников министерств экологии и природных ресурсов, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы и Агентства по разминированию высажено свыше 1000 деревьев.

Как передает в среду Trend, об этом сказал начальник Службы развития лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов Намик Хыдыров.

По его словам, деревья были высажены накануне на землях лесного фонда района с соблюдением карантинных мер.

В соответствии с планом весенней посадки, лесовосстановительные работы будут организованы на территории площадью 200 га, отметил он.

Высадка деревьев будет производиться в соответствии с климатическими условиями каждого региона, сказал Хыдыров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)