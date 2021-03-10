В Азербайджане еще одна школа закрылась из-за коронавируса

БАКУ /Trend/ - С 9 марта процесс обучения в полной средней школе села Баш Зейзид Шекинского района продолжается в дистанционной форме, сообщает в среду Trend со ссылкой на Минобразования Азербайджана.

Такое решение принято из-за заражения директора и завуча школы коронавирусной инфекцией (COVID-19).

В связи с этим с 9 марта занятия в данной школе стали проводиться в дистанционной форме. Планируется, что дистанционное обучение продлится 14 дней.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)