Дорожная полиция Баку предупредила водителей

БАКУ /Trend/ - Управление Государственной дорожной полиции Баку предупредило водителей, которые без надобности используют звуковые сигналы, находясь в транспортных заторах.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на управление, в последнее время на улицах столицы наблюдается интенсивное движение транспорта.

В часы пик водители без надобности используют звуковые сигналы, попав в транспортные заторы на центральных улицах и проспектах Баку, что вызывает беспокойство и недовольство жителей столицы.

"Водители должны знать, что согласно требованиям закона "О дорожном движении", звуковые сигналы в населенных пунктах могут быть использованы только в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий. В противном случае эти действия влекут административную ответственность, и водители могут быть оштрафованы по статье 329.3 Кодекса об административных проступках.

Еще раз призываем водителей воздерживаться от подобных нарушений", - сказали в управлении.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)